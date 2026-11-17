O Índice FipeZAP de Locação Residencial registrou aumento de 9,01% no preço dos aluguéis nos últimos 12 meses, valor quase duas vezes superior aos 4,63% da inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período. Entre as 36 cidades acompanhadas pelo levantamento divulgado nesta terça-feira (17), 35 apresentaram elevação nos valores. As informações são da Gazeta do Povo.

Capitais do Nordeste lideraram os reajustes anuais: Natal registrou valorização de 16,95% e Fortaleza de 16,69%. Niterói (RJ) teve a maior alta entre todas as localidades, com 17,18%. Apenas Pelotas (RS) apresentou queda, de 2,61%. Apesar da pressão nos preços, o mercado mostra desaceleração desde abril, com seis meses consecutivos de perda de ritmo.

Mercado apresenta sinais de estabilização

Em outubro, o aluguel subiu 0,49%, ante 0,52% em setembro. Em abril, a alta mensal havia chegado a 1,04%. Segundo a economista do Grupo OLX Mariangela Silva, o movimento indica ajustes mais moderados. “Esse movimento de aumento de preços em um patamar mais baixo indica uma estabilização no mercado, com ajustes mais moderados, refletindo a capacidade de pagamento das famílias e as condições de oferta e demanda em cada cidade”, afirma.

A sustentação dos valores acima da inflação resulta de dois fatores principais. O mercado de trabalho resiliente preserva a geração de renda e permite que locatários absorvam os reajustes. Além disso, juros elevados e crédito imobiliário restritivo fazem com que famílias adiem a compra da casa própria e permaneçam no aluguel, mantendo a demanda aquecida frente à oferta disponível.

São Paulo mantém metro quadrado mais caro do país

A capital paulista segue como a mais cara para alugar apartamento, com preço médio de R$ 66,16 por metro quadrado. O aluguel na cidade subiu 6,63% em 12 meses e 5,53% desde o início do ano. Na média das 36 cidades pesquisadas, o valor é de R$ 55,04. Recife aparece em segundo lugar entre as capitais, com R$ 64,94, seguida por Belém (R$ 62,24) e Florianópolis (R$ 62,19).

Apartamentos de um dormitório têm o maior preço médio por metro quadrado, de R$ 72,76, enquanto os de três dormitórios custam R$ 47,52. Imóveis de dois quartos registraram a maior valorização em 12 meses, de 10,20%. A rentabilidade média estimada com locação ficou em 6,13% ao ano, abaixo da taxa de juros real de referência projetada. Recife apresentou o maior retorno, de 8,24% ao ano, e Vitória o menor, de 4,18%.