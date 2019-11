A alta de 1,2% no volume de serviços prestados na passagem de agosto para setembro foi a mais acentuada desde agosto de 2018, quando o setor cresceu 1,9%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços avançaram 0,8% do terceiro trimestre de 2019 ante o segundo trimestre do ano, a melhor taxa desde o primeiro trimestre de 2014, quando havia crescido 1,3%.

“A alta elimina as perdas do primeiro trimestre (-0,4%) e do segundo trimestre (-0,3%)”, ressaltou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, os serviços tiveram expansão de 0,6% no terceiro trimestre deste ano, o quinto resultado trimestral positivo consecutivo.