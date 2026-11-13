Alta do dólar impacta preços de alimentos e combustíveis no Brasil

A valorização do dólar afeta diretamente o bolso do brasileiro, mesmo para quem recebe salário e paga contas em reais. Produtos como alimentos, combustíveis, medicamentos e eletrônicos podem ficar mais caros quando a moeda americana sobe, porque o Brasil depende de insumos e matérias-primas importadas. As informações são da Gazeta do Povo.

O dólar funciona como referência no comércio internacional de commodities como petróleo, trigo, soja, café e milho. A indústria nacional também utiliza componentes e peças vindas do exterior. Segundo Julio Wooley, economista e especialista em finanças internacionais, a moeda americana está embutida em quase todo tipo de produto. O consumidor não compra dólar, mas paga por ele no mercado e no posto de gasolina.

Combustíveis e transporte sentem primeiro o impacto

Os combustíveis estão entre os itens mais sensíveis à variação cambial. Como o petróleo é negociado em dólar no mercado internacional, a alta da moeda eleva os custos em reais. O repasse aos consumidores, porém, depende da política de preços da Petrobras e das condições de mercado.

O diesel merece destaque porque seu encarecimento atinge toda a cadeia produtiva. Utilizado no transporte de mercadorias, o aumento no frete pode elevar os preços de produtos que percorrem longas distâncias até os supermercados. Para Wooley, o combustível é o produto que mais sofre com a valorização do dólar, e o diesel encarece o frete de tudo.

Alimentos e produtos industrializados também são afetados

Produtos derivados do trigo, como pão, macarrão e biscoitos, dependem de uma matéria-prima parcialmente importada pelo Brasil. Carnes, soja e milho têm preços influenciados pelo mercado externo. Quando o dólar sobe, exportar pode se tornar mais vantajoso para o produtor, reduzindo a oferta interna ou elevando os preços domésticos.

Fertilizantes, defensivos agrícolas, ração e máquinas utilizadas no campo também sofrem influência cambial. Fábio Martini, consultor financeiro da Mhydas Planejamento Financeiro, explica que mesmo alimentos produzidos integralmente no Brasil dependem de matérias-primas e recursos com preços atrelados à moeda americana.

Eletrônicos como celulares, computadores e televisores utilizam componentes importados, o que pode elevar os custos de fabricação. Medicamentos tendem a ser afetados de forma mais lenta, porque parte dos princípios ativos é importada, mas os preços são regulados e seguem regras específicas de reajuste.

Passagens aéreas e viagens internacionais também ficam mais caras. Custos como querosene de aviação, manutenção e leasing de aeronaves têm relação com o dólar. Para quem viaja ao exterior, a alta da moeda encarece hospedagem, alimentação e compras.

O repasse aos consumidores não acontece de forma imediata. Segundo Martini, combustíveis e commodities agrícolas podem sentir a mudança em semanas, mas o impacto ocorre de forma escalonada e varia conforme o tipo de produto. A velocidade depende de estoques, contratos de proteção cambial, peso dos insumos importados e capacidade das empresas de absorver parte dos custos.

Uma alta passageira do dólar pode ter efeito limitado, enquanto uma valorização persistente tende a pressionar mais os preços. A inflação mais alta pode dificultar a redução dos juros, tornando financiamentos e empréstimos mais caros. Para reduzir o impacto no orçamento, os especialistas recomendam planejamento. Em viagens internacionais, comprar moeda gradualmente reduz o risco de concentrar a operação em um momento de cotação elevada. Wooley orienta trocar marcas, preferir produtos nacionais e da estação e, se possível, adiar compras de importados. Para investidores, a diversificação pode funcionar como proteção, embora não elimine os riscos.