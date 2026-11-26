A inflação brasileira registrou alta de 0,22% em novembro de 2026, pressionada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos. O IPCA-15, prévia da inflação oficial, acumula variação de 4,64% em 12 meses. As informações são da Gazeta do Povo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados nesta quinta-feira (26). O grupo Alimentação e Bebidas teve aumento de 1,51% no mês, com os alimentos de supermercado registrando alta de 2,02%, o dobro do resultado de outubro.

Tomate e cebola lideram alta nos supermercados

Entre os produtos que mais encareceram, o tomate teve alta de 38,92%, seguido pela cebola, com 17,43%. As carnes subiram 3,65% e o arroz avançou 3,38%. Em sentido oposto, a batata-inglesa recuou 2,33% e o leite longa vida caiu 1,84%.

As refeições fora de casa também ficaram mais caras, mas em ritmo menor. A alta passou de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro. O grupo Comunicação registrou aumento de 0,88%, puxado pelo acesso à internet, com 2,26%, e pelos planos de telefonia móvel, que subiram 1,71%. As Despesas pessoais avançaram 0,49%, influenciadas pelos pacotes turísticos, que ficaram 3,79% mais caros.

Passagens aéreas e combustíveis ajudam a conter inflação

A queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis contribuiu para amenizar o resultado. O grupo Transportes recuou 0,71%, com as passagens de avião 9,57% mais baratas e a gasolina com redução de 1,23%.

Os grupos Saúde e Cuidados Pessoais caíram 0,28% e Habitação recuou 0,14%. A conta de energia elétrica teve redução de 0,85%, com a manutenção da bandeira tarifária verde. No acumulado de 2026, o IPCA-15 registra alta de 4,38%.

Entre as regiões pesquisadas, Salvador apresentou a maior inflação de novembro, com 0,68%, pressionada pelo tomate e pelas carnes. Curitiba teve deflação de 0,27%, favorecida pela redução nos preços da água e esgoto, com queda de 9,38%, e da gasolina, que recuou 1,48%.