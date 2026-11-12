Alimentação acelera e pressiona IPCA em outubro de 2026

O grupo Alimentação e bebidas teve alta de 1,04% em outubro, acima dos 0,83% registrados em setembro, e exerceu o maior impacto sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com 0,22 ponto percentual. A alimentação no domicílio subiu 1,31%, contra 0,96% no mês anterior. As informações são da Gazeta do Povo.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados nesta quinta-feira (12). O IPCA registrou 0,14% em outubro, desacelerando em relação aos 0,82% de setembro. No acumulado de 2026, a inflação chegou a 4,10%. Em 12 meses, atingiu 4,63%, acima do teto de 4,5% da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Tomate e carnes lideram alta de preços

Entre os produtos que mais encareceram estão o tomate, com alta de 19,57%, a cebola, de 11,29%, o arroz, de 4,81%, e as carnes, de 2,27%. Na direção contrária, a cenoura ficou 9,72% mais barata, a batata-inglesa recuou 2,95% e o café moído caiu 1,03%.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, explicou que o excesso de chuvas e o diesel mais caro pressionaram os preços dos alimentos em outubro. “Questões climáticas, como chuvas em excesso, comprometem a oferta de alguns produtos, assim como o preço mais alto do diesel pressiona a cadeia produtiva, impactando o valor dos produtos para o consumidor final”, afirmou.

Energia e passagens aéreas amenizam inflação

A queda nos preços da energia elétrica residencial e das passagens aéreas ajudou a conter o índice. O grupo Habitação recuou 0,51%, depois de registrar alta de 2,31% em setembro. A energia elétrica residencial caiu 1,92%, após avanço de 7,98% no mês anterior, com a mudança da bandeira tarifária amarela para a verde, que eliminou a cobrança adicional na conta de luz.

O grupo Transportes também apresentou queda, de 0,59%. As passagens aéreas ficaram 9,21% mais baratas, enquanto os combustíveis recuaram, em média, 0,31%. A gasolina caiu 0,56% e o gás veicular, 0,46%. Em sentido oposto, o óleo diesel subiu 1,66% e o etanol, 1,02%.

Apesar da desaceleração do índice geral, 61% dos 377 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram aumento de preços em outubro. Em setembro, esse percentual havia sido de 55%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com rendimentos de um a cinco salários mínimos, avançou 0,22% em outubro, abaixo dos 0,82% de setembro.