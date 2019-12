A Alemanha registrou superávit em sua balança comercial de 20,6 bilhões de euros em outubro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam saldo positivo de 18,9 bilhões de euros em outubro.

As exportações alemãs cresceram 1,2% em outubro ante setembro, surpreendendo economistas que estimavam queda de 0,3% no período. Já as importações da Alemanha ficaram estáveis na comparação mensal de outubro.