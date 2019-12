Assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), colocou o projeto de autonomia do Banco Central como uma das prioridades para as votações do próximo ano.

“Passa, tem esse sentimento há muitos anos já de dar autonomia ao Banco Central, que praticamente é o que já vem… É uma prioridade também”, disse Alcolumbre.

Na quinta-feira, 19, Maia afirmou que o projeto está “maduro, pronto para ser votado”.

O projeto de lei antes precisa passar pela Câmara para depois ser votado no Senado.