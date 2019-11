O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), citou a possibilidade de concluir ainda nesta terça-feira, 12, a votação da PEC paralela em dois turnos na Casa. A proposta permite a inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência.

“Se der tudo certo”, afirmou Alcolumbre, o Senado deixará ainda nesta terça o texto pronto para ser votado pela Câmara, onde a proposta enfrenta resistências.

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), usou a sessão de promulgação da reforma da Previdência para falar que os senadores votarão o segundo turno da PEC paralela nesta terça.

Na pauta do plenário do Senado, estão quatro emendas que tentam alterar o texto em primeiro turno. O relator da proposta, Tasso Jereissati (PSDB-CE), afirmou que nenhuma deve ser aprovada, mas um destaque preocupa, aquele pelo qual o PT sugere ampliar a aposentadoria por incapacidade.

A oposição precisa de 49 votos entre os 81 senadores para aprovar as alterações, cenário considerado improvável.

O relator levantou preocupação com a presença de senadores no plenário para concluir a votação nesta quarta. Ele disse acreditar na votação, “a não ser que não tenha quórum.”

A sessão de promulgação da reforma, no período da manhã, está esvaziada de senadores.