O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos, onde cumpriria agenda na quinta, 13, e sexta-feira, 14. A previsão inicial era que Alcolumbre embarcaria na noite desta quarta-feira, 12, para Washington, onde teria encontros com parlamentares norte-americanos, segundo sua assessoria.

publicidade

Em nota, a assessoria de imprensa da presidência do Senado, informou que Alcolumbre presidirá a sessão do Congresso marcada para o período da tarde desta quarta, para votação de vetos presidenciais, e “permanece em Brasília para concluir a escolha dos membros da comissão mista da reforma tributária”.

Na terça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que esperava que a comissão mista que irá tratar da reforma tributária fosse instalada nesta quarta-feira.

Essa também era expectativa do autor da PEC que trata do tema, deputado Baleia Rossi (MDB-SP).