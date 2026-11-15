Economia

Alckmin defende ajuste fiscal e nega impacto sobre baixa renda

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/11/26 16h07
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Uma imagem de close-up foca nas mãos centralizadas de uma feirante de meia-idade e de um cliente idoso em uma feira de rua brasileira ao ar livre e movimentada. A feirante, com um avental floral, está colocando várias notas de Real brasileiro usadas de várias denominações (visíveis, mas ligeiramente desfocadas) diretamente na palma aberta e envelhecida do cliente. Suas mãos estão entrelaçadas, centralizadas na composição. A feirante olha para a transação com um sorriso gentil, enquanto o cliente idoso olha com uma expressão de satisfação. O fundo é um borrão quente e vibrante de atividades do mercado, barracas desfocadas com frutas e vegetais, outras pessoas e a luz do sol da tarde. A fotografia documental e autêntica tem grãos visíveis e profundidade de campo muito rasa, focando apenas no dinheiro e no ponto de contato das mãos. A iluminação é natural e quente.
Dinheiro Real mudando de mãos: Uma transação de mercado de rua captura o fluxo diário e a interação humana do comércio local. Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial.

O vice-presidente Geraldo Alckmin rebateu críticas de aliados do governo e garantiu que o ajuste fiscal em tramitação no Congresso preserva programas sociais e não prejudica a população de baixa renda. A declaração foi dada em Brasília após visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no domingo (15). Alckmin argumentou que o equilíbrio das contas públicas é essencial para reduzir juros, beneficiando justamente os mais pobres. As informações são da Gazeta do Povo.

A defesa do vice-presidente surge em meio à articulação de parlamentares do PT, PcdoB e Psol por um pacote alternativo baseado na tributação dos mais ricos. Segundo Alckmin, o governo busca alcançar superávit primário sem comprometer conquistas sociais, criando condições para queda nos juros.

Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, lidera a mobilização por mudanças no ajuste. Em publicação no Instagram, o deputado afirmou que a responsabilidade fiscal não pode significar arrocho contra o povo e defendeu que a conta recaia sobre o andar de cima. A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) também integra as discussões e propõe taxação de super-ricos, revisão de isenções fiscais e corte em emendas parlamentares.

O Senado aprovou o texto-base do projeto na quinta-feira (12), mas deixou os destaques para a próxima semana. O governo articula com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a votação na Casa.

Lindbergh protocolou dois projetos na segunda-feira (9) para flexibilizar regras fiscais. O PLP 287/2026 exclui investimentos públicos em infraestrutura, escolas e hospitais do limite de despesas do arcabouço fiscal. Já o PLP 288/2026 amplia de 0,25 para 0,5 ponto percentual do PIB a margem de tolerância para cumprimento da meta de resultado primário, permitindo maior flexibilidade antes de bloqueios orçamentários.

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