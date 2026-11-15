Alckmin defende ajuste fiscal e nega impacto sobre baixa renda

O vice-presidente Geraldo Alckmin rebateu críticas de aliados do governo e garantiu que o ajuste fiscal em tramitação no Congresso preserva programas sociais e não prejudica a população de baixa renda. A declaração foi dada em Brasília após visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no domingo (15). Alckmin argumentou que o equilíbrio das contas públicas é essencial para reduzir juros, beneficiando justamente os mais pobres. As informações são da Gazeta do Povo.

A defesa do vice-presidente surge em meio à articulação de parlamentares do PT, PcdoB e Psol por um pacote alternativo baseado na tributação dos mais ricos. Segundo Alckmin, o governo busca alcançar superávit primário sem comprometer conquistas sociais, criando condições para queda nos juros.

Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, lidera a mobilização por mudanças no ajuste. Em publicação no Instagram, o deputado afirmou que a responsabilidade fiscal não pode significar arrocho contra o povo e defendeu que a conta recaia sobre o andar de cima. A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) também integra as discussões e propõe taxação de super-ricos, revisão de isenções fiscais e corte em emendas parlamentares.

O Senado aprovou o texto-base do projeto na quinta-feira (12), mas deixou os destaques para a próxima semana. O governo articula com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a votação na Casa.

Lindbergh protocolou dois projetos na segunda-feira (9) para flexibilizar regras fiscais. O PLP 287/2026 exclui investimentos públicos em infraestrutura, escolas e hospitais do limite de despesas do arcabouço fiscal. Já o PLP 288/2026 amplia de 0,25 para 0,5 ponto percentual do PIB a margem de tolerância para cumprimento da meta de resultado primário, permitindo maior flexibilidade antes de bloqueios orçamentários.