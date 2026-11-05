Alckmin busca solução para fechamento da Gerdau em Divinópolis

O fechamento da unidade da Gerdau em Divinópolis, Minas Gerais, foi tema de reunião nesta quarta-feira (4) com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O encontro reuniu executivos da siderúrgica, a prefeita Janete Aparecida (Avante) e deputadas federais para discutir alternativas à paralisação da produção de aço na cidade. As informações são da Gazeta do Povo.

Participaram da reunião o diretor global de relações institucionais da Gerdau, Pedro Torres, e o gerente Leonardo Conde, além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Igor Cardoso. As deputadas federais eleitas Lohanna (PV-MG) e Ana Elisa (PT-MG) articularam o encontro. O objetivo foi apresentar ao governo federal os impactos econômicos da decisão.

A prefeita Janete Aparecida destacou a importância histórica e econômica da empresa para o município. Ela afirmou que a administração municipal está buscando apoio em todas as esferas para defender os trabalhadores e construir alternativas que reduzam os danos.

Impacto atinge mil trabalhadores e 15% do ICMS municipal

A paralisação afeta cerca de mil funcionários diretos e terceirizados, o que representa 7,4% da força de trabalho industrial de Divinópolis. A prefeitura calcula que a unidade responde por aproximadamente 15% do repasse de ICMS ao município. Cerca de 2 mil empresas do entorno, sendo 93% microempresas, também devem sentir os efeitos.

A Gerdau planeja transferir parte dos funcionários para outras unidades e oferecerá cursos de requalificação profissional. A empresa justificou a decisão pela ausência de minério de ferro a preços competitivos e por um balanço desfavorável entre importações e exportações. A medida integra uma estratégia de concentração da produção em ativos mais rentáveis.

Deputada fala em hibernação e prefeitura organiza feira de empregos

A deputada Ana Elisa afirmou em vídeo que a empresa estaria em hibernação e que há possibilidade de retomada das atividades. Ela pediu que não haja tentativas de ridicularizar funcionários ou buscar culpados pela situação. A parlamentar criticou quem usa o momento para fazer oposição política enquanto pessoas enfrentam o desemprego.

Para lidar com os impactos, a prefeitura preparou uma Feira da Empregabilidade, que reunirá empresas contratantes e trabalhadores em busca de recolocação. Janete Aparecida reconheceu a gravidade do momento e disse que a prioridade é apoiar as pessoas afetadas. A prefeita ressaltou que Divinópolis tem economia diversificada, mas isso não diminui a seriedade da situação.