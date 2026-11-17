O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no exercício da Presidência, declarou que as oscilações no mercado financeiro não têm fundamento, após o dólar encerrar o pregão de segunda-feira (16) cotado a R$ 5,77, maior patamar desde abril de 2025. Segundo ele, o Brasil possui fundamentos econômicos sólidos, como reservas internacionais robustas, inflação controlada e segurança jurídica, fatores que não justificam a volatilidade cambial. As informações são da Gazeta do Povo.

Alckmin destacou que o governo trabalha para eliminar o déficit e alcançar superávit fiscal, meta essencial para permitir a queda dos juros, estimular o crescimento econômico sustentável, gerar empregos e diminuir o endividamento das famílias brasileiras.

O vice-presidente participou de reunião com entidades que lançaram manifesto contra os supersalários do funcionalismo público. Ele comentou o tema após o Senado aprovar, na quinta-feira (12), o texto-base do projeto de ajuste fiscal, que aguarda análise de quatro destaques nesta terça-feira (17).

Apesar das emendas e mudanças realizadas pelos parlamentares, Alckmin garantiu que a essência da proposta permanece intacta. O substitutivo aprovado prevê impacto de até R$ 56 bilhões em 2027 e, segundo o vice-presidente, mantém a direção correta para zerar o déficit e cumprir o arcabouço fiscal.

Ao ser questionado sobre críticas e resistências políticas ao pacote, inclusive de setores do PT, Alckmin citou frase atribuída a Santo Agostinho: “prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem”. Ele ponderou que alterações durante a tramitação legislativa são naturais.

Entre as medidas previstas no projeto está o combate aos supersalários no funcionalismo, com regulamentação a ser implementada em até 120 dias para evitar remunerações desproporcionais.