Agronegócio contesta acusação do Banco do Brasil sobre inadimplência

O setor agropecuário reagiu com críticas às declarações de dirigentes do Banco do Brasil que responsabilizaram produtores rurais pela queda de 66,5% no lucro da instituição. Executivos da estatal afirmaram que parte dos agricultores optou deliberadamente por não quitar dívidas na expectativa de condições mais vantajosas do Congresso Nacional. As informações são da Gazeta do Povo.

O diretor financeiro Marco Geovanne Tobias declarou na quarta-feira (11) que uma parcela do agro efetivamente não quer pagar o banco. No dia seguinte, em teleconferência com investidores, a presidente Tarciana Medeiros e o vice-presidente Gilson Alceu Bittencourt repetiram o argumento. Segundo eles, agricultores inadimplentes recusaram repactuação porque aguardavam solução melhor dos parlamentares.

Desde 15 de julho, a Medida Provisória 1.376 oferece linhas de crédito especiais para renegociação de dívidas rurais de produtores e cooperativas atingidos por eventos climáticos. A bancada ruralista no Congresso trabalhou para ampliar os beneficiários e estender o prazo de referência das operações que podem ser renegociadas.

Setor rural aponta perdas sucessivas na produção

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), da Frente Parlamentar da Agropecuária, rejeitou a generalização sobre o comportamento dos produtores. Ele argumentou que muitos agricultores perderam capacidade de pagamento após sucessivas frustrações de safra. O Rio Grande do Sul, especificamente, enfrentou cinco perdas em seis anos.

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) classificou como inadequada a declaração do diretor financeiro por não apresentar dados que sustentem a conclusão. A entidade ressaltou a necessidade de distinguir inadimplência deliberada das dificuldades provocadas por perdas de safra, custos elevados, juros altos e oscilações nos preços das commodities.

Tarciana Medeiros afirmou que os atrasos concentram-se em clientes de médio e grande porte das cadeias de soja, milho e pecuária, principalmente no Centro-Oeste. A inadimplência acima de 90 dias na carteira de agronegócios do banco atingiu 6,92% no terceiro trimestre de 2026, contra 4,84% no mesmo período de 2025.

MP aprovada é vista como medida paliativa

O Senado aprovou a MP 1.376 em caráter terminativo na quarta-feira (11) com mudanças. O marco temporal foi ampliado de 2024-maio/2026 para janeiro/2021-outubro/2026. O prazo de contratação das linhas foi prorrogado por 120 dias e os percentuais mínimos de quebra de renda foram reduzidos de 30% para 25% no geral e de 40% para 35% em casos excepcionais.

Parlamentares do agro classificaram o texto como paliativo. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse que a medida resolve problemas especialmente de produtores menores, mas não é solução definitiva. O deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), presidente da FPA, afirmou que o texto ajuda mas não é o ideal.

Heinze defende securitização mais ampla dos passivos rurais com emissão de títulos públicos e alongamento dos pagamentos por até 20 anos, conforme o PL 320/2025. O parlamentar compara a proposta ao processo realizado em 2000 no governo Fernando Henrique Cardoso. O Banco do Brasil detém 47,7% dos financiamentos ao agronegócio no país e disponibilizou R$ 210 bilhões no Plano Safra 2026/2027.