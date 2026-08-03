Agosto de 2026 não tem feriados nacionais no Brasil

O mês de agosto de 2026 não terá feriados nacionais no Brasil, mas concentra datas comemorativas importantes para a sociedade e o comércio. O destaque fica para o Dia dos Pais, celebrado no dia 9 de agosto, que movimenta bilhões de reais no varejo e reforça a importância do vínculo afetivo no desenvolvimento infantil. As informações são da Gazeta do Povo.

Além da homenagem aos pais, o mês traz momentos de conscientização, como o Dia Nacional da Saúde, no dia 5, e celebrações culturais, como o Dia do Folclore, no dia 22.

O Dia dos Pais será comemorado no segundo domingo de agosto, dia 9, consolidando-se como o evento de maior relevância social e econômica do período. A data atua como motor para o comércio e momento de reflexão sobre a figura paterna.

No dia 5 de agosto, quarta-feira, será celebrado o Dia Nacional da Saúde, voltado à conscientização sobre bem-estar e cuidados com o corpo. No dia seguinte, 6 de agosto, quinta-feira, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, que valoriza quem atua no setor.

O dia 9 de agosto, domingo, marca também o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Já no dia 11, terça-feira, múltiplas homenagens acontecem: Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom e da Televisão.

No dia 15 de agosto, sábado, é celebrado o Dia da Assunção de Nossa Senhora, data religiosa. O dia 17, segunda-feira, é dedicado ao Dia do Patrimônio Histórico Nacional, voltado à preservação de monumentos e tradições do país.

O Dia do Folclore será comemorado no dia 22 de agosto, sábado, celebrando tradições e lendas da cultura popular brasileira. No dia 25, terça-feira, são homenageados o Dia do Soldado e o Dia do Feirante.

O mês se encerra com o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, no dia 30 de agosto, domingo, focado na divulgação de informações sobre a doença.