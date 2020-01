O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que é administrado pela GRU Airport, registrou em 2019 a maior movimentação de passageiros em 35 anos de operações, 43 milhões de pessoas. O desempenho do Aeroporto de Cumbica supera em 2% o recorde anterior, de 2018, quando 42,2 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto.

Em nota, o diretor de Operações do aeroporto, comandante Miguel Dau, atribuiu o desempenho ao crescimento do setor aéreo brasileiro, à redução do imposto sobre o valor do combustível de aeronaves e à inauguração de novas rotas domésticas e internacionais no aeroporto.

Segundo Dau, o pico de movimentação foi alcançado em 21 de dezembro, sábado que antecedeu o início das festas de final de ano, quando mais de 144 mil pessoas passaram pelos terminais.