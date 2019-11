O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta sexta-feira que um acordo comercial com a China será feito “com toda possibilidade”.

Em entrevista à Fox Business, Ross ecoou as declarações do presidente americano, Donald Trump. “A China quer fazer um acordo, nós achamos que queremos um acordo, se for o acordo certo, então isso será feito com toda possibilidade”, declarou.

Questionado sobre relatos recentes de que a China reluta em comprar a quantia em produtos agrícolas que Trump espera, Ross apontou que “você não tem um acordo sobre nada até que tenha um acordo sobre tudo, então não é surpresa que nos últimos minutos das negociações peçam estejam pulando”, em referência às informações divergentes que circulam sobre o tema.

Ross também ressaltou que “o presidente não concordou em remover tarifas à China, acho que ele deixou isso bastante claro”. Mas ponderou que um acordo de “fase 1” será “o primeiro grande passo” rumo a um entendimento bilateral.