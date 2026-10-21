Ações da Americanas sobem 15,58% após fim da recuperação judicial

As ações da Americanas (AMER3) fecharam em alta de 15,58% nesta terça-feira (20), quando ocorreu o primeiro pregão completo após o encerramento do processo de recuperação judicial. Os papéis terminaram cotados a R$ 6,90. No dia anterior, quando a decisão foi anunciada durante o pregão, as ações já haviam subido 6,99% e fechado a R$ 5,97. As informações são da Gazeta do Povo.

A Americanas pediu o encerramento da recuperação judicial em 25 de março de 2026. O pregão seguinte registrou valorização de 12,62%, com os papéis a R$ 5,80. Nos primeiros dez minutos desta quarta-feira (21), o valor chegou a R$ 7,10.

A companhia entrou em recuperação judicial em janeiro de 2023, após revelar inconsistências contábeis e dívidas de cerca de R$ 43 bilhões. Antes da divulgação, as ações valiam R$ 12. No dia seguinte, 12 de janeiro de 2023, despencaram 77,33% e atingiram R$ 2,72.

Mínima histórica ocorreu durante a recuperação

A mínima histórica veio em 26 de agosto de 2024, durante a recuperação judicial. As ações fecharam a R$ 0,05, queda de 16,66% no pregão. Naquele momento, a companhia realizou um grupamento de 100 para 1: a cada 100 papéis antigos, o investidor passou a ter uma ação, fazendo a cotação subir mecanicamente para R$ 5. No pregão seguinte, já com os papéis agrupados, as ações avançaram 40% e fecharam a R$ 7.

A máxima histórica ocorreu em julho de 2021, quando a pandemia colocou em evidência o comércio eletrônico. No dia 19, o ticker AMER3 chegou a R$ 61,92.

Polícia Federal investigou fraudes contábeis

Em junho de 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure para investigar as suspeitas de fraude contábil. Foram expedidos mandados de prisão preventiva contra o ex-CEO Miguel Gutierrez e a ex-diretora Anna Saicali. A reação na Bolsa foi pequena: AMER3 oscilou cerca de 2,5% para cada lado e terminou estável, a R$ 0,40.

As Lojas Americanas nasceram no Brasil em 1929, em Niterói (RJ). Em 1940, a companhia abriu o capital na Bolsa. Em julho de 2021, a B2W incorporou parte dos ativos operacionais da Lojas Americanas e passou a se chamar Americanas S.A. O código BTOW3 foi substituído por AMER3.