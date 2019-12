O acionamento de termelétricas impulsionou o consumo total de gás natural no País, que alcançou 78,23 milhões de metros cúbicos por dia em outubro, um volume 10% maior em relação ao anotado no mesmo período em 2018. Na comparação com setembro, a alta é de 5,6%, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), com base em dados de concessionárias de todas as regiões do País.

Somente o consumo do segmento de geração elétrica apresentou alta de 27,78% em outubro, ante igual período do ano passado.

Na comparação com setembro, o aumento foi de 17%.

O presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon, destacou que o mês de outubro foi mais seco e houve um despacho maior das termelétricas especialmente no Sudeste.

Já as indústrias, com 28,53 de milhões metros cúbicos/dia, reduziram levemente o consumo (-0,04%) na comparação anual. Em relação ao mês anterior, houve evolução de apenas 0,5%.

O segmento comercial, por sua vez, recuou 8,4% ante outubro do ano passado e 3,89% frente a setembro, enquanto as residências consumiram 3,2% menos em outubro frente igual mês de 2018 e 19,56% frente a setembro.

A Abegás afirma que a retração reflete a sazonalidade do período devido à elevação das temperaturas.

Em outubro, o número de unidades consumidoras de gás natural, considerando o número de medidores nas indústrias, comércios e residências e outros pontos de consumo, chegou a 3,6 milhões.