Abono salarial libera R$ 804 milhões para 1 milhão de trabalhadores

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começa a pagar nesta quinta-feira (15) o lote complementar do abono salarial. Ao todo, 1.030.899 trabalhadores vão receber R$ 804,24 milhões. As informações são da Agência Brasil.

O valor corresponde ao salário mínimo de R$ 1.621 dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados em 2024. O benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621. Os valores ficam disponíveis até 30 de dezembro de 2026.

Têm direito ao abono os trabalhadores cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos. É preciso ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2024 e recebido até R$ 2.766 de remuneração mensal média.

O lote complementar resulta do reprocessamento das informações do abono salarial de 2024 e dos dados transmitidos ou corrigidos pelos empregadores após o prazo original. A medida permitiu reconhecer o direito de trabalhadores não identificados antes e revisar valores de quem já estava habilitado.

Do total, 704.398 trabalhadores de empresas privadas recebem pelo PIS, com pagamentos da Caixa Econômica Federal. Outros 326.501 servidores públicos recebem pelo Pasep, com valores pagos pelo Banco do Brasil.

Os beneficiários podem consultar as informações no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no Portal Emprega Brasil. É possível verificar o valor do benefício, o banco responsável e a data do depósito. O atendimento também está disponível pelo telefone 158, das 7h às 22h, de segunda a sábado.