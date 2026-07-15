Abono salarial libera até R$ 1.621 para nascidos em setembro e outubro

Trabalhadores nascidos em setembro e outubro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira (15) o abono salarial de 2026. Neste quarto lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para 4.339.996 beneficiários. As informações são da Agência Brasil.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Do total de contemplados neste lote, 3.840.487 são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 4,8 bilhões. Outros 499.509 são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 600 milhões.

Tem direito ao benefício o trabalhador que está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.

O abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Para trabalhadores da iniciativa privada, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por crédito em conta corrente ou poupança da Caixa, ou depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não possui conta pode sacar com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui, nas agências com documento oficial com foto, ou sem cartão por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos, o Banco do Brasil faz o pagamento por crédito em conta bancária, transferência via TED ou Pix, ou saque presencial nas agências para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 do Ministério do Trabalho, aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa, ou atendimento Caixa ao Cidadão pelo 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.