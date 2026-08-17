Abono salarial libera até R$ 1.621 para 4,1 milhões de trabalhadores

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que ganharam até R$ 2.766 por mês com carteira assinada em 2024 começam a receber nesta segunda-feira (17) o último lote do abono salarial. O benefício libera R$ 5,2 bilhões para cerca de 4,1 milhões de pessoas.

As informações são da Agência Brasil.

O valor varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2024. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Do total de beneficiários, 3,6 milhões são empregados da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS) e recebem pela Caixa Econômica Federal. Outros 471 mil são servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e recebem pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao benefício

Tem direito ao abono salarial o trabalhador que esteja inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos e tenha trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, consecutivos ou não.

A remuneração média mensal precisa ter sido de até R$ 2.766 durante o ano-base. Os dados devem estar corretamente informados pelo empregador no eSocial.

O abono é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e pode chegar ao valor de um salário mínimo, de forma proporcional ao tempo trabalhado.

Como receber o pagamento

Para trabalhadores da iniciativa privada, a Caixa faz o pagamento prioritariamente por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital. Também pode haver depósito em poupança social digital movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta bancária pode sacar nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Servidores públicos vinculados ao Pasep recebem preferencialmente por crédito em conta no Banco do Brasil. Trabalhadores sem conta podem receber por transferência via TED, Pix ou atendimento presencial nas agências.

Informações sobre valor do benefício, data de pagamento e habilitação podem ser consultadas na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br e pelo telefone 158, do Ministério do Trabalho e Emprego.