A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (4) que passará a pagar o abono do PIS 2020/2021 dos trabalhadores que não possuem conta no banco pelo aplicativo Caixa Tem, por meio da criação de um conta-poupança digital para cada trabalhador.

A partir da próxima terça-feira (8), as contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos ou o comparecimento dos trabalhadores às agências.

Neste dia, também será feito o pagamento dos trabalhadores nascidos entre julho e novembro que têm direito ao benefício mas ainda não sacaram (veja o calendário de pagamento abaixo).

A movimentação do dinheiro será feita pelo Caixa Tem, assim como a dos beneficiários do auxílio emergencial que não eram correntistas do banco. O abono salarial ficará disponível até 30 de junho de 2021.

Anteriormente, o trabalhador que não possuía conta na Caixa precisava ir até uma agência do banco com documento em mãos para fazer a retirada do benefício. Segundo a Caixa, desde 22 de outubro, com a sanção da lei nº 14.075/2020, União, estados e municípios podem realizar pagamentos de diversos benefícios sociais por meio da conta-poupança digital, disponível no Caixa Tem.

Para quem já tem conta na Caixa, nada muda. Os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou pelo aplicativo do banco.

De acordo com a instituição, a conta poupança digital não tem tarifa de manutenção e possui limite mensal de movimentação de R$ 5.000. O trabalhador poderá usar o Caixa Tem para realizar compras com cartão de débito virtual e fazer o pagamento de contas pelo próprio aplicativo.

Se preferir, o beneficiário poderá sacar o dinheiro do abono em terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes da Caixa a partir da geração de token diretamente no Caixa Tem.

Calendário PIS 2020/2021

Nascidos em – Recebem a partir de

Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro – 8/12/2020

Dezembro – 15/12/2020

Janeiro – 19/1/2021

Fevereiro – 19/1/2021

Março – 11/2/2021

Abril – 11/2/2021

Maio – 17/3/2021

Junho – 17/3/2021

Abono do PIS Tem direito ao benefício o trabalhador de empresa privada inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente para empregador inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, o que dá R$ 2.090 hoje.

Também é necessário que os dados do trabalhador estejam corretamente informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2019. Trabalhadores da iniciativa privada têm direito ao PIS e servidores públicos que se encaixam nos requisitos recebem o Pasep.

O valor do benefício varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2019. O trabalhador pode consultar o valor do benefício no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa (www.caixa.gov.br/abonosalarial) ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-7260207.

Abono do Pasep Já os funcionários de órgão público que possuem inscrição no Pasep recebem o pagamento do abono pelo Banco do Brasil e, para eles, nada muda. Segundo a instituição, o valor do benefício também varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2019.

O servidor pode consultar informações sobre esse benefício pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Abono salarial 2019/2020 Os trabalhadores com direito a receber o benefício no calendário 2019/2020 que não realizaram o saque até o dia 29 de maio de 2020 têm uma nova oportunidade de sacar os valores.

O abono salarial referente àquele exercício será liberado novamente no calendário 2020/2021. O saque vai até o dia 30 de junho de 2021, na Caixa e no Banco do Brasil.