86% das notas fiscais já destacam novo tributo da Reforma Tributária

Cerca de 86% das notas fiscais emitidas por empresas obrigadas a destacar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) cumpriram a determinação nos últimos 30 dias. Foram emitidos 3,7 bilhões de documentos com a informação do tributo, enquanto 600 milhões não trouxeram a especificação. A CBS é o novo imposto criado pela Reforma Tributária para substituir tributos anteriores.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados constam do painel de Registro de Operações de Consumo (ROC) da Receita Federal. A atualização, publicada em 8 de outubro de 2026, considera documentos emitidos até as 23h59 de 7 de outubro.

No período analisado, 1.275.356 empresas obrigadas emitiram documentos fiscais. Desse total, 489.326 estabelecimentos destacaram a CBS em todas as notas emitidas. Outros 365.826 informaram o tributo em parte das notas. Ao todo, 855.152 estabelecimentos, ou cerca de 67% do total, já destacaram a CBS em todas ou em parte dos documentos.

As empresas optantes pelo Simples Nacional não são obrigadas a destacar a CBS em 2026 e não entram nesse cálculo.

O nível de adequação varia conforme o tipo de documento fiscal. O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) registra 87% de adesão entre os emissores. A Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação (NFCom) tem 82% de adequação.

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), usada no varejo como supermercados, farmácias, restaurantes e postos de combustível, registra 81% de adesão. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), utilizada principalmente por indústrias, atacadistas e distribuidores, tem 78% de adequação.

A CBS faz parte do novo modelo de tributação sobre o consumo criado pela reforma tributária. Ela integra, junto com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a substituição gradual de tributos atualmente cobrados sobre bens e serviços.

O ano de 2026 é o período de adaptação e testes das novas regras. Em 2027 começa a cobrança integral da CBS e o período de testes do IBS. Entre 2029 e 2032 haverá redução gradual do ICMS e do ISS durante a transição. Em 2033 está prevista a vigência integral do IBS.

A Receita Federal orienta as empresas a verificar se os programas de emissão de notas estão preparados para informar os novos tributos, ajustar rotinas de faturamento e acompanhar atualizações sobre obrigações e prazos nos canais oficiais.