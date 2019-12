Neste dia 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado desde 2005 após a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A Associação Nacional dos Jornais (ANJ) lançou um vídeo lembrando a importância da imprensa em toda a rotina de combate à corrupção. Assista!

Na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O ex-juiz considerou “avanços importantes” e apontou a “necessidade de algumas mudanças no texto”. O ministro ainda destacou trechos do projeto aprovados pelos parlamentares e a manutenção do diálogo. Confira matéria completa sobre o tema.