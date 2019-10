Com gancho no Outubro Rosa, a DPaschoal, maior centro automotivo do país, oferece um curso de mecânica básica gratuito desenvolvido especialmente para o público feminino. Desta vez, o evento será realizado em Paranaguá, Francisco Beltrão e Guarapuava, no Paraná.

As aulas, que têm duração de cerca de duas horas, serão ministradas por especialistas da DPaschoal, que mostrarão os cuidados necessários para manter o veículo em boas condições. A companhia tem como intuito proporcionar que as mulheres conheçam seus carros um pouco mais, e que possam ter conhecimento quando acontecer algum problema, ou mesmo na conscientização sobre a revisão de segurança para uma manutenção preditiva. As vagas são limitadas.

“Atualmente, 35% dos clientes da DPaschoal são mulheres. Com nosso curso é possível aprender de maneira simples e prática como conservar o carro, dicas sobre manutenção, direção defensiva e, principalmente, a troca na hora certa de peças que sofrem desgaste nos veículos, como pneus, amortecedores, bateria e freios”, comenta o Gerente de Marketing da DPaschoal, Victor Dante.

Veja as unidades em que o curso será oferecido:

Curso de Mecânica Básica para Mulheres

DPaschoal — Av. Ayrton Senna Da Silva, 2652 | Bairro Industrial | Paranaguá/ PR

Data: 18/10/2019 — das 19h às 21h30

Informações: (41) 3426-2700

DPaschoal — Av. Luiz Antonio Faedo, 2150 | São Cristóvão | Francisco Beltrão/ PR

Data: 23/10/2019 — das 19h30 às 22h

Informações: (46) 3524-1290

DPaschoal — R. XV de Novembro, 7001 | Centro | Guarapuava/ PR

Data: 31/10/2019 — a partir das 19h

Informações: (42) 3623-5985

Para mais informações: www.dpaschoal.com.br.