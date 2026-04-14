Zoológico de Curitiba oferece observação de fauna com binóculos

O Zoológico Municipal de Curitiba promove atividades gratuitas de observação da biodiversidade local com binóculos entre os dias 18 e 24 de abril. As ações fazem parte do Ciclo Siete, iniciativa que reúne 22 países ibero-americanos em prol da conservação da natureza. As vagas são limitadas e exigem inscrição prévia pelo site do Guia Curitiba.

As atividades acontecem nos dias 18, 19, 21 e 22 de abril, a partir das 14h, no Centro de Educação Ambiental do Zoo, próximo ao recinto do chimpanzé Bob e ao lago onde fica o jacaré Sergião. O objetivo é conscientizar visitantes sobre a fauna que vive livremente na área de conservação, localizada dentro da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu.

Durante as observações, será possível avistar aves como gavião-caramujeiro, tapicurus, garças, patos selvagens e marrecos, além de mamíferos como o ratão-do-banhado. A coordenadora da Educação Ambiental do Zoo, Cláudia Bosa, explica que muitos visitantes não percebem a biodiversidade presente no local durante os passeios convencionais.

A programação inclui ainda duas atividades fechadas ao público geral. No dia 23 de abril, um grupo da Liga Acadêmica de Animais Selvagens da PUCPR participa da Noite no Zoo, passando a noite na Casa do Acantonamento. No dia seguinte, pela manhã, a equipe do Zoo realiza soltura de animais que estavam no Centro de Apoio à Fauna Silvestre. O Zoológico de Curitiba participa do Ciclo Siete desde 2014.