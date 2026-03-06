Zoo de Curitiba transfere mico-leão para conservação no Rio de Janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Zoológico Municipal de Curitiba transferiu na manhã desta quinta-feira (5/3) um macho de mico-leão-de-cara-dourada para o Bioparque do Rio de Janeiro. O animal, chamado Bento, nasceu no Zoo de Curitiba em 2011 e faz parte do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e das Preguiças-de-coleira, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A transferência foi recomendada pelo programa nacional com o objetivo de formar um casal com uma fêmea do Bioparque do Rio. O transporte foi realizado pelo programa Avião Solidário da Latam, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab).

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, explicou que o mico-leão-de-cara-dourada é uma espécie em extinção. A transferência visa perpetuar a espécie, levando em conta fatores como a genética dos animais para formar casais adequados.

O Zoo de Curitiba participa atualmente de 19 programas oficiais de conservação de espécies em risco de extinção no Brasil. Além de enviar animais, o zoológico também já recebeu transferências de outros locais, como onças, saguis e micos-leões de diferentes espécies.

O Zoológico de Curitiba abriga mais de 1,8 mil animais em uma área de 589 mil metros quadrados, com cerca de 165 recintos. Mais de 70% dos animais são provenientes de situações de intervenção humana, como apreensões e maus-tratos. A entrada para visitação é gratuita, de terça a domingo, das 10h às 16h.