Zoo de Curitiba oferece atividades gratuitas sobre macacos até domingo

O Zoológico de Curitiba está promovendo atividades gratuitas de férias com foco nos macacos-pregos até este domingo (1/2). A programação, que começou em 2 de janeiro, já atraiu 1.693 participantes e não requer inscrição prévia.

Com o tema “Trilha dos desafios – participe e entenda por que macacos não são pets”, a iniciativa combina brincadeiras e desafios para conscientizar sobre os cuidados com primatas e outros animais silvestres. As atividades estimulam habilidades motoras e cognitivas das crianças, como encaixar objetos e montar quebra-cabeças, enquanto transmitem informações sobre o papel ecológico desses animais na natureza.

A inspiração para o tema veio da chegada de 20 macacos-pregos resgatados do tráfico ao Zoológico em 2025. O objetivo é sensibilizar o público sobre os riscos da compra de animais silvestres e como isso pode contribuir para o tráfico, mesmo sem intenção.

As atividades acontecem de terça a domingo, das 10h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h. Aos domingos, personagens da Família Folhas participam falando sobre proteção à fauna e adoção responsável de animais. Em caso de chuva, as atividades são suspensas.

O Zoológico de Curitiba, localizado no Alto Boqueirão, abriga mais de 1,8 mil animais em uma área de 589 mil metros quadrados. A entrada é gratuita e o horário de visitação é de terça a domingo, das 10h às 16h.