Zico está bem! Família encontra idoso desaparecido na RMC

Na manhã desta quinta-feira (05), Osiris Gonçalves dos Santos, conhecido como Zico, foi localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Osiris estava desaparecido desde a manhã de sábado (31), quando saiu de casa no bairro Guarani, em Colombo, e não retornou. A família agora respira aliviada com o reencontro.

Zico foi encontrado por assistentes sociais Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) junto a um grupo de pessoas em situação de rua. Ele foi encaminhado até a instituição para receber atendimento. “A assistente social foi muito gentil e amável e nos atendeu prontamente com muita simpatia”, contou Deleuza.

Na quarta-feira (04), a Tribuna divulgou o apelo da família em busca de informações sobre o paradeiro de Osiris, que sofre de demência e tem dificuldades de comunicação. A publicação ajudou a identificar onde ele estava desde que desapareceu.

Com base nas características divulgadas pela reportagem, funcionários do CRAS conseguiram identificá-lo e entraram em contato com os familiares. Desaparecido desde a manhã de sábado (31), quando saiu de casa no bairro Guarani, em Colombo, Zico já está de volta à sua residência e passa bem.