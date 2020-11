A startup especializada em entregas de bebidas, Zé Delivery, oferece 70 vagas de trabalho para a área de tecnologia. Podem se inscrever candidatos de todo o Brasil, já que os postos de trabalho são em regime de home office. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho a TOTVS está com inscrições abertas até segunda-feira (30) para o seu programa de trainee. Os selecionados devem desenvolver projetos de consultoria de implantação de softwares na organização.

Fintechs que desejam captar investimento também têm oportunidades nesta semana. Por meio de uma parceria entre a Aliança Empreendedora e o Center for Inclusive Growth, fintechs com soluções para microempreendedores podem receber investimento de até R$ 40 mil.

Entre os eventos da semana,está o encerramento do projeto Ação Inovadora, que reforça a importância da inovação para o protagonismo, em um evento online e gratuito na quinta-feira (3) a partir das 19h30.

Confira todas as oportunidades da semana:

Zé Delivery

O Zé Delivery, startup de entrega de bebidas, está com 70 vagas em aberto para a área tecnologia em regime de home office. As vagas são para os cargos de analista de qualidade e monitoria, cyber security engineer, assistente de processos e projetos, gerente de customer experience entre outras posições. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn do Zé Delivery.

Entre os benefícios estão consultas sem custo à distância pelo Hospital Albert Einstein, atendimento psicológico gratuito quatro vezes por mês e duas aulas de yoga por semana por videoconferência. Os funcionários contratados recebem também empréstimo de equipamentos, reembolso para compra de materiais e auxílio para despesas com internet.

>>> Clique aqui para se inscrever

Simpress

A Simpress, provedora de equipamentos e soluções de infraestrutura tecnológica, tem inscrições abertas para o Programa Aprendiz 2021. Podem se candidatar profissionais que tenham entre 18 a 23 anos com ensino médio completo. As inscrições podem ser realizadas pelo site até 1º de dezembro.

No total, serão 20 vagas, para atuação nas capitais São Paulo, e Rio de Janeiro. Entre os benefícios, tem vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, plano de academia, além do cursos online de aprendizagem.

>>> Clique aqui para se inscrever

Trainee Totvs

TOTVS Curitiba têm inscrições abertas para seu programa de trainee. Serão selecionados dez profissionais para atuar com consultoria de implantação de seus softwares de gestão.

Os selecionados passam por uma maratona de treinamentos teórico e prático acompanhados por tutores em cinco diferentes áreas de conhecimento, como controladoria, gestão de materiais, backoffice, tecnologia e recursos humanos. As vagas não exigem experiência na área. Entre os requisitos, os candidatos devem possuir um nível intermediário em Excel e disponibilidade de horário. As inscrições podem ser realizadas até 30 de novembro, pelo site.

>>> Clique aqui para se inscrever