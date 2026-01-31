Xaxim: Ruas mudam sentido para novo binário a partir de segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta segunda-feira (2/2), seis ruas no bairro Xaxim, em Curitiba, terão alteração no sentido de circulação para a implantação de um novo binário. A mudança, realizada pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), visa adequar o fluxo viário na área de execução das obras do Novo Inter 2 e reforçar a segurança de motoristas e pedestres.

As alterações incluem: Rua Ângelo Scaramuza (sentido único da Francisco Derosso para Aníbal Requião), Rua Leôncio Derosso (sentido único da Santa Amélia para Professor Lauro Zak), Rua Gabriel Frecceiro de Miranda (sentido único da Professor Lauro Zak para Francisco Derosso), Rua Professor Lauro Zak (sentido único da Leôncio Derosso para Coronel Rivadávia Pereira de Moraes), Rua Coronel Rivadávia Pereira de Moraes (sentido único da Lauro Zak para Gabriel Frecceiro de Miranda) e Rua Santa Amélia (sentido único da Ângelo Scaramuza para Gabriel Frecceiro de Miranda).

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. Em caso de chuva forte ou garoa, a mudança poderá ser adiada. As obras do Novo Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, que prevê a requalificação de mais de 38 km do percurso das linhas Inter 2 e Interbairros II, beneficiando cerca de 181 mil passageiros diariamente em 28 bairros de Curitiba.

O projeto conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de US$ 106,7 milhões e contrapartida municipal de US$ 26,7 milhões. As intervenções visam modernizar a infraestrutura viária, ampliar a acessibilidade e promover eficiência no transporte coletivo da capital.