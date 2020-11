Por causa de reformas que estão sendo realizadas no Colégio Estadual do Paraná (CEP), eleitores que têm esta escola como local de votação devem ficar atentos. Segundo o Tribunal Regional do Paraná (TRE), estes eleitores terão que se dirigir ao Clube Círculo Militar para poder registrar seus votos.

Os eleitores foram informados por SMS e haverá indicações no CEP mesmo assim orientando que ainda não sabia da mudança. Além deste, o TRE mudou outros 150 locais de votação em Curitiba. Confira aqui como checar.

