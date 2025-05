Volta do feriado tem movimento tranquilo nas estradas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O retorno dos motoristas à capital paranaense já começou. De acordo com as concessionárias responsáveis pelas rodovias do estado, o fluxo previsto para o feriado era 20% superior ao registrado em dias úteis.

Embora o fluxo registrado esteja acima do habitual, o trânsito fluía com tranquilidade e sem maiores complicações por volta das 18 horas. Até o fim da tarde deste domingo (04), não houve registro de ocorrências graves, interdições ou congestionamentos significativos.

Às 16h, a Arteris Litoral Sul, responsável pelos trechos que conectam o Paraná ao litoral catarinense, apontou pontos de lentidão na BR-101, sentido Curitiba, entre os quilômetros 129 e 138, e entre 143 e 147. Já o Contorno Leste, na BR-376, em Curitiba, apresentava tráfego dentro da normalidade.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, o trecho da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá apresenta volume de trânsito moderado. No entanto, ainda há expectativa de aumento no movimento até as 19h, especialmente na praça de pedágio em São José dos Pinhais.

Durante os períodos de maior fluxo, a recomendação é que, caso não seja possível evitar os horários de pico, os condutores redobrem a atenção para reduzir o risco de acidentes.

Acompanhe o fluxo nas rodovias do estado:

Pontos de lentidão na @Arteris_ALS:



➡BR-101/SC, sentido Curitiba

📍km 129 ao km 138 (Bal. Camboriú)

📍km 147 ao km 143 (Itapema)



⬅️BR-376/PR, sentido Curitiba

📍km 665 ao km 666 (Guaratuba)



–



Fluxo normal na BR-116/PR (Contorno Leste) e no Contorno de Florianópolis. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) May 4, 2025

🟢 Via Araucária informa 🟢



Volta do feriado:

Trecho com fluxo normal e tempo bom até o momento! — Via Araucária (@Via_Araucaria) May 4, 2025

✅ Motoristas fazem viagem tranquila nesta tarde de domingo. Tempo firme nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro.



📍No momento fluxo moderado entre o Litoral e Curitiba.



➡️Em situação de emergência tenha em mãos o telefone de emergência 0800 277 0153. — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) May 4, 2025