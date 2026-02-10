Volta às aulas em Curitiba: 130 mil alunos retornam com orientações de saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 130 mil estudantes da rede pública municipal de Curitiba retornaram às aulas nesta terça-feira (10/2) em 188 escolas e 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O primeiro dia foi marcado por reencontros e orientações sobre saúde e segurança.

Na Escola Municipal Nivaldo Braga, no Boqueirão, que atende cerca de 600 alunos, o retorno contou com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. A unidade recebeu investimentos de aproximadamente R$ 600 mil em melhorias como climatização e pintura.

Como parte das ações de volta às aulas, equipes da Secretaria Municipal da Saúde repassaram informações sobre prevenção à dengue nas escolas. A secretária Tatiane Filipak ressaltou a importância da parceria entre saúde e educação para formar adultos saudáveis no futuro.

A Superintendência de Trânsito também realizou ações de orientação para motoristas e pedestres nas proximidades das escolas, com foco na segurança viária. Os agentes permanecerão atuando nessas áreas até 4 de março.

Desde 2025, a rede municipal de ensino passou por mais de mil reformas e melhorias, incluindo a instalação de ar-condicionado em 100 unidades. Foram contratados mais de 1,1 mil novos profissionais, entre professores e outros servidores.

Além da infraestrutura, a prefeitura destacou iniciativas pedagógicas como o projeto Curitiba Presente, que visa aumentar a assiduidade dos alunos, e o Curitiba Leitora, focado no incentivo à leitura e formação de leitores críticos.