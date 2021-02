A Volkswagen do Brasil abre hoje as inscrições para seu Programa de Estágio 2021. Esta é uma oportunidade para os jovens estudantes aplicarem para cerca de 130 vagas disponíveis para atuar nas unidades de São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo (SP), Vinhedo (SP), Taubaté (SP) e São Carlos (SP). As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro.



“Esta é uma oportunidade para integrarmos nossas experiências, conectarmos histórias com novos integrantes e juntos construirmos uma nova Volkswagen. Fazer parte desse time é somar qualidades que, unidas, formam uma empresa mais dinâmica, diversa, inclusiva, engajada e responsável”, afirma Marcellus Puig, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.



Qual é o perfil do candidato ao programa de estágio VWB?

publicidade

• Cursando ensino superior ou técnico, com formação prevista para dezembro de 2022

• Conhecimento de inglês é desejável para posições específicas (escrita e leitura serão os mais utilizados)

• Pacote Office



Cursos:

• Administração de Empresas

• Relações Públicas

• Direito

• Marketing

• Jornalismo

• Engenharia Civil

• Engenharia de Produção

• Engenharia Mecânica

• Engenharia Mecatrônica

• Engenharia Automobilística

• Engenharia de Controle e Automação

• Engenharia de Materiais

• Engenharia Elétrica

• Engenharia Eletrônica

• Design/Desenho Industrial

• Publicidade e Propaganda/Comunicação Social

• Secretariado

• Técnico em Administração, Técnico em Mecânica, Mecatrônica e Eletrônica



O processo será 100% on-line e começa com prova de inglês, prova de raciocínio lógico e Fit Cultural (alinhamento dos valores do candidato à cultura da empresa). Depois, seguirão para dinâmicas e entrevistas com os gestores das áreas.



O Programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, transporte fretado gratuito (de acordo com as linhas já disponibilizadas pela empresa), ambulatório médico na unidade, almoço parcialmente subsidiado, desconto na compra de veículos e estacionamento gratuito. Os aprovados deverão começar o período de estágio a partir de abril de 2021.



>>> Clique aqui para se inscrever e obter mais informações.