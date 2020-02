Está aberta até o dia 4 de março a Consulta Pública para ouvir a população paranaense sobre a possibilidade de se construir uma ponte ligando Caiobá a Guaratuba, no Litoral do Paraná. Praticamente “um sonho” para quem frequenta as praias do nosso estado, a construção tornaria o acesso muito mais ágil, eliminando a necessidade do ferry boat.

publicidade

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), lançou a consulta na última quinta-feira (6). O objetivo é obter contribuições para a Minuta do Regulamento da Travessia da Baía de Guaratuba, “com vistas a regulamentar, em âmbito estadual, a concessão do serviço público de transporte aquaviário de veículos e passageiros, na travessia da Baía de Guaratuba, ligando a rodovia PR-412”.

+ Leia mais: Mega Sena promete R$ 90 milhões para ganhador deste sábado. Aposte até as 19h

Qualquer pessoa, independentemente de formação acadêmica, atividade profissional ou de quaisquer outras questões e fatores, poderá participar desta consulta pública. Todas as sugestões serão apreciadas pela Agepar, mas elas não serão respondidas individualmente

“Compete exclusivamente à Agepar a decisão quanto ao acatamento, total ou parcial, ou mesmo quanto ao não acatamento de quaisquer das contribuições recebidas”, diz a entidade.

Quem quiser participar pode acessar o site da Agepar e preencher um formulário. Lá também está disponível um espaço para o envio de fotos ou arquivos que o contribuinte quiser para enriquecer sua sugestão.

O conteúdo da mensagem precisa, preferencialmente, indicar com clareza a contribuição e a respectiva justificativa; nome do proponente; e-mail; endereço; telefone para contato; além de eventuais informações sobre órgãos, entidades ou empresas que represente.

>>> Clique aqui e acesse o formulário para dar sua sugestão