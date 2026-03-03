Viva o Sábado retorna com atividades gratuitas em piscinas de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Viva o Sábado, que oferece atividades gratuitas em piscinas aquecidas e espaços esportivos da Prefeitura de Curitiba, retorna neste sábado (7/3). Os interessados já podem fazer o agendamento pelo Guia Curitiba para participar das atividades, que acontecem das 13h às 18h em diversos locais da cidade.

Para participar, é necessário se cadastrar a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades. Cada pessoa pode levar até três acompanhantes, que também devem estar cadastrados no e-Cidadão e no Guia Curitiba. As piscinas funcionam das 13h30 às 17h30.

Os locais disponíveis incluem os Clubes da Gente Bairro Novo, Santa Felicidade, Boa Vista, CIC e Tatuquara, além de centros esportivos como o João Derosso, Eucaliptos, Avelino Vieira, Zumbi dos Palmares e o Parque Olímpico do Cajuru. Cada espaço oferece diferentes opções de atividades, como quadras poliesportivas, campos de futebol e salas de ginástica.

Para utilizar as piscinas, é necessário ter no mínimo 3 anos de idade e apresentar exame físico de pele válido por um ano. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço. O uso de touca, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório, e não é permitido o uso de bronzeador ou protetor solar nas piscinas.

O programa visa promover o lazer e a prática esportiva gratuita para a população curitibana, incentivando hábitos saudáveis e o uso dos espaços públicos da cidade.