Virada no tempo: céu fecha e Curitiba á atingida por forte temporal

A capital paranaense saiu de um cenário de sol e calor para um dia com cara de noite, marcado por nuvens carregadas, trovões e risco de temporais nesta quarta-feira (31). A mudança no tempo acontece sob alerta amarelo válido para todo o Paraná.

Curitiba enfrenta nesta quarta-feira (31/12) uma virada expressiva nas condições do tempo, com o céu totalmente encoberto, escurecimento repentino e registro de trovoadas em diferentes regiões da cidade.

O contraste chama a atenção de quem começou o dia sob sol forte e, poucas horas depois, viu a paisagem mudar rapidamente, com sensação de tempestade iminente. A previsão do tempo indica instabilidade persistente ao longo do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está em vigor um alerta amarelo de temporal para todo o Paraná, incluindo Curitiba, válido até as 23h59 desta quarta-feira. O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, mas exige atenção da população.

Além do Inmet, a Defesa Civil também emitiu um alerta preventivo por SMS aos curitibanos, informando sobre a possibilidade de temporais isolados, especialmente no período da tarde e da noite. A recomendação é evitar áreas abertas durante trovoadas, não se abrigar sob árvores e redobrar os cuidados no trânsito em caso de chuva forte.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a instabilidade atmosférica permanece elevada em todas as regiões do estado. “Principalmente a partir da tarde, são previstas pancadas de chuva com trovoadas distribuídas de maneira irregular pelo estado. Além disso, as condições meteorológicas permanecem favoráveis à formação de tempestades localizadas, que, pontualmente na metade sul, poderão acumular cerca de 50 mm até o fim do dia”, informa o órgão.

Previsão do tempo Curitiba: chuva, trovões e calor

Em Curitiba, a temperatura máxima prevista para hoje é de 28 °C, com acumulado de pelo menos 7 mm de chuva. Apesar do calor antes da chegada das nuvens carregadas, a tendência é de redução da sensação térmica durante as pancadas, principalmente com rajadas de vento e chuva intensa. Para esta quinta-feira (1º/01/2026), o tempo em Curitiba segue instável, com muitas nuvens, períodos de chuva e trovoadas ocasionais.

A previsão indica que o clima em Curitiba continuará marcado pela presença da chuva pelo menos até sexta-feira (02/01/2025), mantendo o padrão de instabilidade no início do ano.

