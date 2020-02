Um serviço de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iraí, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai deixar 27 bairros sem água entre segunda-feira (02) e quinta-feira (05), segundo a Companhia de Saneamento do Paraná. São 25 bairros afetados neste operação e mais três por conta de serviços de melhoria de rede.

A Sanepar ressalta que apesar de em alguns casos os bairros se repetirem, são diferentes os imóveis que podem ficar sem água entre estes quatro dias em questão.

O serviço começa já na segunda-feira (02), a partir das 8 horas, quando moradores dos seguintes bairros serão afetados: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV. Nestes locais, a normalização está prevista para a manhã da terça-feira (03).

A segunda etapa está programada para a terça-feira (3), também a partir das 8 horas, afetando os bairros Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Água Verde, Batel Rebouças, Cristo Rei, Prado Velho e Jardim Botânico. A normalização vai ocorrer na manhã de quarta-feira (04).

A terceira e última etapa da manutenção na estação de tratamento está programada para a quarta-feira (04), também a partir das 8 horas. Serão afetados os seguintes bairros: Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel, Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre e Cascatinha. A normalização do abastecimento está prevista para a quinta-feira (5), durante o período da manhã.

Outros serviços

Na segunda-feira uma interligação de rede pode afetar o abastecimento no bairro Uberaba, em Curitiba, a partir das 13h30. A normalização do fornecimento de água está prevista para o início da noite do mesmo dia.

Ocorrerá também, na terça-feira, um serviço de melhoria pode afetar o abastecimento nos bairros Santa Cândida e Tingui, a partir das 8 horas. O abastecimento será retomado para o fim da noite do mesmo dia.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.