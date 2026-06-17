Vinícola de Colombo conquista duas medalhas de ouro na França

A Vinícola Franco Italiano, localizada em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, conquistou duas medalhas de ouro no Vinalies Internationales 2026, realizado em Cannes, na França. Os rótulos premiados foram o Censurato Cabernet e o Rodolpho Cabernet Franc, em uma competição que reuniu 2.654 amostras de vinhos de 44 países avaliadas por especialistas internacionais.

O Censurato Cabernet se destacou ao conquistar o ouro pela terceira vez consecutiva, repetindo os feitos de 2023 e 2025. Com isso, tornou-se o único vinho brasileiro a alcançar essa marca no Vinalies Internationales, um dos concursos mais tradicionais e respeitados do setor vitivinícola europeu.

A vinícola tem sua história ligada à imigração francesa e italiana em Colombo, iniciada no século 19. Atualmente, o local é uma das principais referências em enoturismo na Região Metropolitana, oferecendo visitações e degustações com opções gratuitas e pagas. O atendimento funciona de segunda a sexta das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, e aos sábados das 9h às 17h, na Rua Rodolfo Camargo, 26, bairro Roça Grande.