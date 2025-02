Vidro de biarticulado estoura e assusta passageiros em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O vidro da janela de um biarticulado estourou sozinho e assustou passageiros da linha Pinheirinho, sentido bairro, no começo da manhã desta quarta-feira (12). Sem que nenhum objeto atingisse o veículo, o vidro da janela quebrou em vários pedaços atingindo um passageiro que estava sentado ao lado. Por sorte, ninguém se feriu.

“Deu um estouro. Aí o motorista foi para o ponto seguinte e encostou, foi ver se tava tudo bem”, conta Victoria Diniz, que estava no ônibus no momento do incidente. A passageira pegou o biarticulado na Praça Rui Barbosa sentido Terminal Pinheirinho, mas precisou descer na estação Silva Jardim por causa da situação.

“Era mais ou menos entre 7h20 e 730. A janela estourou entre as estações Bento Viana e Silva Jardim”, conta Victoria. Ela e os passageiros acreditam que a mudança brusca de temperatura pode ter levado o vidro da janela estourar. “Não tinha outra explicação”, revela.

Por causa do incidente, todos os passageiros desembarcaram na estação Silva Jardim e o veículo foi recolhido.