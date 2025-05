Vídeo! Policial do choque e suspeito morrem após acidente durante perseguição na RMC

Um grave acidente durante uma perseguição, na noite desta quinta-feira (15), causou a morte de um policial militar em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. O policial do choque identificado como Esmaile Pires da Silva morreu no local após a viatura em que ele estava capotar diversas vezes na Rua Professor Antônio Rodrigues Dias. Além deste óbito, o acidente teve ainda a morte do motociclista que estava em fuga e um policial ferido.

A viatura estava perseguindo um motociclista quando houve o acidente. Um vídeo mostra a caminhonete do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) capotando diversas vezes até parar na frente de um condomínio.

O acidente na perseguição ainda deixou outro policial ferido, encaminhado para o Hospital Cajuru, O motociclista que empreendeu fuga morreu no local do acidente.

O policial chegou a ser atendido por uma equipe do Siate no local, mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 44 anos.

Em nota, a PM informou que equipes do BPChoque realizavam uma operação bloqueio na região do bairro Bonfim, quando um motociclista não teria acatado ordem de parada dos militares, fugindo em alta velocidade.

Uma das equipes da unidade, responsável pela interceptação de eventuais veículos em fuga, iniciou o acompanhamento da motocicleta, quando na Rua Professor Antônio Rodrigues Dias, ocorreu um acidente envolvendo a motocicleta em fuga e a viatura policial.

“Em decorrência do acidente de trânsito, o condutor da motocicleta, ainda não identificado, entrou em óbito no local. Dos integrantes da guarnição policial, um dos militares, de 45 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Cajuru. O segundo policial, Cabo Esmaile Pires da Silva, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local do fato, mesmo após atendimento médico de urgência”, explicou a PM.

A Polícia Militar do Paraná informou ainda lamentar profundamente o ocorrido e que estava consternada pelas imensuráveis perdas. O caso segue sendo investigado, bem como suas possíveis causas e todos os seus desdobramentos.

