Vídeo: Mãe e filho morrem em grave acidente na Grande Curitiba

Um trágico acidente na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), resultou na morte de uma mãe, de 36 anos, e do filho, de 11 anos. O acidente ocorreu durante a noite de quinta-feira (07), no km 126, sentido São Paulo.

Imagens de câmera de segurança mostram que um caminhão fura o sinal vermelho e bate na lateral do carro em que estava a família. Assista abaixo.

Além de mãe e filho, outras cinco pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Conforme a PRF, estavam no veículo o pai da criança, o tio, a avó, e outros dois filhos da vítima, de 10 e quatro anos.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia, onde foi submetido ao teste do etilômetro, que não acusou o consumo de álcool.

Conforme a PCPR, o homem permaneceu em silêncio durante todo o depoimento. Em seguida, ele foi liberado. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo.