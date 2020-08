Alunos e professores do curso de jornalismo da Universidade Positivo gravaram uma homenagem em forma de documentário para o radialista e ex-professor da instituição, Luiz Witiuk. Demitido após 20 anos de serviços prestados à UP, Witiuk ajudou a formar milhares de jornalistas em Curitiba e deixou para alunos e egressos um legado de profissionalismo, carinho e amor pelo rádio.

A iniciativa da homenagem foi da própria coordenadora do curso, Zaclis Veiga, também professora da instituição há pelo menos 20 anos, que lutou como poucos fariam para manter Witiuk no corpo docente do curso. Entretanto, por uma decisão superior, foi forçada a realizar o corte. Após a venda da universidade para o grupo Cruzeiro do Sul, de São Paulo, uma série de mudanças foram feitas, gerando bastante incômodo entre os alunos e saída de alguns professores com longo tempo de casa acabaram desligados.

No vídeo estão reunidos vários depoimentos de alunos recentes e egressos das primeiras turmas, além de vários professores que ainda estão na instituição.

Quem conviveu com Luiz Witiuk pôde aprender mais do que radiojornalismo, aprendeu sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre a arte de ensinar com seriedade, mas profissionalismo e carinho. No vídeo, quem foi seu aluno se reconhece em cada um dos depoimentos e tem a chance de relembrar um pouco de suas maluquices, tiradas geniais e provocações cheias de bom humor nos registros feitos em sala de aula e no estúdio de rádio da instituição.

Eu sou um de seus discípulos. Em suas aulas, aprendi a ser radialista e jornalista de rádio. Tomei muito esporro, puxões de orelha e fui um dos alvos preferidos de suas provocações ao longo dos meus quatro anos de faculdade. Graças a isso, aprendi, evolui e me tornei o que sou e o que fui durante o tempo em que trabalhei com o radiojornalismo.

Escolhi o Witiuk para ser o meu orientador de projeto final de conclusão de curso. Se não fosse por ele, eu tinha largado os betes. Insistiu, acreditou, e pagou pra ver eu me formando. E graças a ele eu consegui. Graças a ele me tornei jornalista. Hoje, tenho o privilégio de chamá-lo de amigo e de ser mais um dos defensores do seu legado. Um homem gentil, justo, profissional e preocupado com o outro. Um exemplo para todos.

Veja o vídeo documentário abaixo:

O Rei do Rádio – Luiz Witiuk Luíz Witiuk, professor da Universidade Positivo, nos ensinou dentro e fora da sala de aula. Então decidimos fazer um vídeo para homenagear esse professor tão querido por todos nós! Professor Witiuk, muito obrigado pelo legado que construiu na Universidade, todos seremos eternamente gratos!Klarissa Henke; Eliane Basilio; Marcelo Lima; Ana Kruger; Giovana Godoi; Bianca Ogliari; Isabelli Neri, Isabelle Kolb; Cássio Bida; Aline Reis; Georgia; Elson Faxina; Leonardo Coelho; Pamela Castilho; Johan Gaissler; Camila França; Álvaro Divardin; Karina Becker; André Moraes; Jaqueline Baumel; Ana Justi; Ana Paula Mira; Daniel Martini Posted by Jornalismo – Universidade Positivo on Friday, August 14, 2020