O Corpo de Bombeiros de Curitiba atendeu na manhã desta terça-feira (09), um incêndio no bairro Ahu, em Curitiba. Um carro modelo Citroën C4 Lounge pegou fogo na Avenida Anita Garibaldi, pouco depois de ser abastecido.

A proprietária informou que, ao sair do posto de combustível, sentiu um cheiro forte e percebeu a fumaça saindo do carro. Ela parou o veículo para ver o que estava ocorrendo e notou o fogo. Populares tentaram ajudar, mas as labaredas eram intensas.

Os bombeiros foram acionados e apagaram o fogo que já estava tomando conta do carro. O fogo foi controlado e ninguém saiu ferido. O motivo do incêndio ainda será apurado.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”