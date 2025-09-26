Vice-prefeito assume comando da Prefeitura de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins, assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba nesta sexta-feira (26/9). Ele ficará no cargo até o dia 6 de outubro, durante viagem do prefeito Eduardo Pimentel.

A assinatura de transmissão de cargo aconteceu no gabinete do prefeito, quando Eduardo Pimentel destacou a confiança na gestão durante sua ausência.

“Aqui na Prefeitura o ambiente é de paz, confiança e parceria. Fico tranquilo porque sei que a cidade continuará funcionando e entregando resultados para a população”, afirmou o prefeito. Paulo Martins ressaltou o papel institucional do vice-prefeito em momentos como esse.

“A função do vice-prefeito é garantir estabilidade e continuidade ao governo. Vamos dar seguimento ao trabalho que já vem sendo feito, com tranquilidade e foco, para que Curitiba siga em ritmo de desenvolvimento, sem retrocessos”, declarou Martins.