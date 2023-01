A formação do novo secretariado do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) está sendo cuidadosamente articulada com foco nas eleições municipais de 2024 e, até, na própria sucessão de Ratinho, em 2026. E um cargo estratégico é nova Secretaria das Cidades, atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O cargo, que já foi ocupado pelo próprio Ratinho Junior, no governo Beto Richa (PSDB) dá bastante visibilidade ao ocupante, pois lhe coloca em contato direto com prefeitos e vereadores e atuando em obras estruturantes nos municípios.

A pasta deverá ser ocupada pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) assim que ele encerrar seu mandato no comando da capital, ao final de 2024. Ou antes, caso ele decida renunciar para dar alguns meses de prefeitura a seu vice, Eduardo Pimentel (PSD), candidato natural a sucedê-lo.

+ Leia mais: Deputados querem reajustar próprios salários em 37% no Paraná, chegando a R$ 34,7 mil

E, de acordo com duas importantes fontes do Palácio Iguaçu, Ratinho Junior já deixou a cargo de Greca a indicação do nome que irá assumir a secretaria neste início de segundo mandato, para que essa pessoa, de confiança do prefeito de Curitiba, já prepare a estrutura da pasta para as ações que Greca pretende implementar para também se viabilizar como candidato a governador.

E o nome indicado é o do próprio Eduardo Pimentel, que segundo as fontes, assumiria a pasta até o momento de trocar de posto com Greca.

Toda essa articulação passou, inclusive pela eleição do presidente da Câmara, uma vez que, com o vice-prefeito ocupando um cargo no Executivo estadual, será o chefe do Legislativo municipal, Marcelo Fachinello (PSC), eleito nesta quarta-feira, 21, quem assumirá a prefeitura em caso de ausência temporária de Greca. Com isso, a articulação na Câmara foi para que a presidência da Casa não caísse nas mãos de um potencial adversário de Pimentel em 2024, como Pier Petruzziello (PP).



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna