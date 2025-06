Vereadores discutem dia do Ford Mustang no calendário de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ronco familiar aos apaixonados por automóveis pode ganhar data oficial no calendário curitibano. Os vereadores de Curitiba apresentaram na Câmara Municipal um projeto para criar o Dia do Ford Mustang na capital, celebrando anualmente em 17 de abril esse ícone da cultura automobilística.

A data escolhida não é por acaso. Foi exatamente em 17 de abril de 1964 que o primeiro modelo do “cavalo selvagem” foi apresentado durante a Feira Mundial de Nova Iorque, nos Estados Unidos, iniciando uma história de sucesso que atravessa gerações.

A iniciativa surgiu a pedido do Mustang Clube do Paraná, fundado em 2001, que reúne proprietários e admiradores desse veículo lendário. O grupo realiza periodicamente os chamados “Mustang Meetings”, eventos que vão além da exposição de carros.

No encontro mais recente, realizado em abril deste ano, 200 veículos estiveram reunidos em Curitiba, atraindo centenas de pessoas. Além do aspecto cultural, os eventos promovidos pelo clube têm caráter beneficente, com coleta de alimentos para doação.

Os vereadores Fernando Klinger (PL) e Tiago Zeglin (MDB), responsáveis pela iniciativa, argumentam que a oficialização da data traria benefícios econômicos para a cidade, já que os encontros atraem visitantes de outras localidades, movimentando a rede hoteleira e o comércio local.

O projeto segue agora para análise das comissões temáticas da Câmara Municipal antes de poder ser votado em plenário.

Mustang Meeting reuniu 200 veículos neste ano, em Curitiba, movimentando a economia local. (Foto: Divulgação/Ford Slaviero)

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉