Por 34 votos a 0, ou seja, por unanimidade, os vereadores de Curitiba aprovaram na sessão plenária desta terça-feira (16), em primeira votação, o congelamento dos salários da própria função para a próxima legislatura, que vai de 2021 a 2024. O subsídio mensal dos parlamentares municipais permanecerá em R$ 15.594,73 e o do presidente da Casa legislativa em R$ 18.991.

O último aumento no salário dos parlamentares ocorreu em 2019, por meio de lei proposta pelo Executivo, que fixou um reajuste nos subsídios de agentes políticos em 2,89%. Antes disso, os vencimentos estavam congelados desde 2015, quando foi aplicado um porcentual de 6,54%, equivalente ao reajuste aos servidores da prefeitura. Por lei, o salário de vereador no Paraná pode ser fixado em, no máximo, R$ 18.991,68, o equivalente a 75% dos ganhos de um deputado estadual, hoje de R$ 25.322,25 mil.

