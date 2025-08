Vereadora de Curitiba quer criar a “patadestre”, faixa de pedestres para pets

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um projeto de lei da vereadora Andressa Bianchessi (União) pretende criar uma “faixa pet” — sinalização específica para travessia de animais domésticos e seus tutores. De acordo com a proposta, a nova faixa de pedestres deve se chamar “patadestres”. Se aprovada, será implementada em locais de grande circulação de animais, como vias próximas a parques, clínicas veterinárias, pet shops, praças e áreas de lazer.

O texto também determina que motoristas devem respeitar essas faixas, concedendo prioridade à travessia dos animais. Embora o projeto não estabeleça punições específicas para o descumprimento da prioridade de travessia.

Segundo o projeto, a faixa pet será identificada por placas e pinturas horizontais no solo, contendo símbolos de patas de animais domésticos. De acordo com a justificativa apresentada, a proposta busca consolidar uma cultura de respeito à vida animal no ambiente urbano.

“A utilização de sinais como patas de cães ou gatos nas faixas de pedestres, ‘patadestres’, alertam o motorista para a eventual presença ou trânsito de animais próximos à via, sendo um importante aliado às placas de trânsito existentes”, destaca Bianchessi.

O projeto de lei está em análise pelas comissões permanentes da Câmara Municipal de Curitiba. Até o momento, passou por avaliação da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda parecer do relator.